Un bambino appena nato all’ospedale North Middlesex di Londra è stato trovato positivo al coronavirus. La mamma del piccolo, ricoverata alcuni giorni fa per una sospetta polmonite, è risultata anche lei contagiata. I risultati sono arrivati dopo il parto, ha riferito il Guardian, precisando che al personale venuto in contatto con loro è stato consigliato l’auto-isolamento. Non si sa se il neonato è stato contagiato durante la gravidanza o il parto; al momento lui è in isolamento in ospedale mentre la madre è stata trasferita in un centro specialistico.