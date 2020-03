Il Leeds continuerà a far svolgere gli allenamenti per volere di Bielsa, che non vuole fermarsi. Il tecnico del Leeds, non vuole sentire ragioni e smettere di fare allenare i proprio giocatori. Stando a quanto riferito dal “Daily Mail”, mentre molte squadre inglesi hanno deciso di fermarsi per una o due settimane per via della diffusione del Coronavirus, Bielsa non vuole perdere la forma fisica dei suoi giocatori, non vuole sprecare la chance che ha di essere promosso in Premier League. Il Leeds attualmente si trova al primo posto in classifica, con un punto di vantaggio sul West Bromwich e 7 sul Fulham.La decisione persa da Bielsa ha lasciato perplesso lo staff medico, che non è d’accordo con la decisione del tecnico. In più anche molti giocatori avrebbero storto il naso dopo aver appreso la notizia.