Sono 74 i contagi e due i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia.

Secondo l’ultimo bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, giovedì 13 agosto, cresce anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 11, e quello dei pazienti ricoverati negli ospedali, per un totale di 170.