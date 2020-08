Rosario Lapunzina, sindaco di Cefalù, con una propria ordinanza per il contenimento della diffusione del Coronavirus, ha vietato l’accesso alle spiagge libere del Comune nelle due notti del 14 e 15 agosto dalle 19 alle 7 del giorno successivo. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, è inoltre vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e la somministrazione di bevande di ogni genere in contenitori di vetro.