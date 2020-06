Come di consueto, anche oggi gli amministratori regionali comunicheranno il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 16 giugno. Nella giornata precedente sono stati registrati 259 casi positivi, 8 decessi e 264 guarigioni in più. Oggi sono 143 i nuovi casi di contagio. I morti sono 9 (ieri 8) mentre cresce il numero dei guariti, 877 (ieri 264). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.044, ieri 6.637.