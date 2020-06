ll Catania recupera pezzi importanti in ottica playoff ventiquattro ore dopo l’inizio del raduno a Torre del Grifo, dove ieri ben otto giocatori della rosa non si erano aggregati al gruppo. Secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com” l’ago della bilancia per sei di questi era il mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, ma adesso quasi tutti hanno cambiato idea, accettando le garanzie offerte dalla società rossazzurra.