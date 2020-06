Risalgono i nuovi contagi in Lombardia: sono stati fatti 8mila tamponi contro i 5mila delle 24 ore precedenti. Nel Milanese +45, in città +12 nuovi positivi. +187 in Lombardia. I decessi sono 12, e i ricoverati non gravi sono -64; calano anche quelli in terapia intensiva di un’unità. Il rapporto tra numero di tamponi e positivi risale al 2,2%. Il totale dei guariti e dimessi aumenta di +781. Calano ancora gli attualmente positivi di 606 unità.