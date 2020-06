A mezzanotte e un minuto, gli italiani potranno lasciare la propria regione e tornare a circolare, non ci sarà più l’autocertificazione. Si potrà inoltre viaggiare verso i paesi Ue dell’area Schengen e il Regno Unito, salvo condizioni particolari dettate dai singoli stati. Secondo quanto riporta “Gds.it”, resta l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per chi è in quarantena e per chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, e rimane inoltre il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere una distanza di almeno un metro. Nelle stessa auto potranno stare gli appartenenti allo stesso nucleo familiare ma se non si è congiunti allora restano le limitazioni: massimo due persone con l’autista al posto di guida e il passeggero seduto dietro.