Ecco i dati dei nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia. Nel bollettino del 1 aprile, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha comunicato che i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1565 (ieri erano 1.047), per un totale di 44773 (ieri 43.208) in tutta la regione, che resta la più colpita d’Italia. +1565 rispetto a ieri. 12.496 sono le persone in isolamento domiciliare.

“Il dato dei deceduti lombardi” si mantiene costante lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook

Scende anche il numero dei decessi, che nell’ultimo giorno sono stati 394 (ieri erano stati 381, il giorno precedente 458). In totale le vittime sono ora 7593 (ieri erano 7.199). Per il dato dei pazienti in terapia intensiva, ora sono 1.342 (ieri 1.324), con 18 pazienti in più nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono 11.927 (1042 in più di ieri, quando erano 10.885, 930 in meno rispetto al giorno precedente).

I tamponi effettuati sono 121.449.