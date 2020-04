Attraverso una nota ufficiale, gli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Palermo comunicano che: “I militari dell’Arma grazie alla capillare presenza delle 100 stazioni presenti sul territorio, oltre ai tradizionali compiti d’istituto, durante l’attuale emergenza sanitaria, si sono prodigati in favore della popolazione collaborando con le associazioni di volontariato e le altre istituzioni locali nel trasporto e distribuzione di prodotti alimentari. Tante sono le iniziative anche dei singoli carabinieri in tutta la provincia in questi giorni a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Un comandante di stazione, ad esempio, ha devoluto in beneficenza l’intero stipendio mensile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità da donare a famiglie indigenti residenti nel comune. I titolari dei supermercati del territorio in cui sono stati effettuati gli acquisti, apprezzando il gesto, hanno voluto contribuire operando uno sconto del 30% sulla merce, consentendo così di acquistare un quantitativo maggiore di generi alimentari. La distribuzione alle famiglie bisognose sarà effettuata dalla Protezione civile locale”.