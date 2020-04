L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, ciò nonostante ancora non tutti rispettano il dpcm del Premier Conte. Ancora vivide nella mente dei palermitani i video di Pasqua e la grigliata sui tetti dello Sperone. Il Quartiere però ci tiene a prendere le distanze da quello che è successo, queste le parole degli abitanti della zona rilasciate al “Giornale di Sicilia”: «Qui ci vivono persone per bene, stanche e offese da persone così che, diciamocelo, sono sempre state abituate a fare queste grigliate sui tetti. È ora che le istituzioni prendano in mano la situazione, per intervenire in maniera concreta e fare qualcosa per questa periferia abbandonata. Siamo cittadini per bene, paghiamo le tasse, lavoriamo sodo e rispettiamo la legge. Questa gente e tutto quello che è successo non ci rappresentano. Pure dentro queste case popolari vivono famiglie per bene, che lavorano e che si prendono cura dei figli. Non si faccia dunque di tutta l’erba un fascio».