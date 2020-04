L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Ilcrotonese.it”, a Crotone per Pasqua c’è stata una festa in strada che è stata ripresa dai video dei telefonini. Questi video sono giunti alla Polizia che è riuscita a identificare 7 persone, di cui 2 minorenni, che sono state tutte denunciate.