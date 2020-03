Ad apertura della diretta il sindaco ha dato lettura di una nota dell’Ente Nazionale sordi (ogni giorno infatti c’è un’interprete che traduce nel linguaggio dei segni). In particolare la nota fa riferimento al dileggio che su facebook sta avvenendo nei confronti delle interpreti che ogni giorno s’impegnano. Ironizzare può anche andar bene (vedi la traduzione del “babbio”), ma non si devono ledere la dignità ed i diritti dei non udenti (nè tantomeno di chi lavora per la collettività).