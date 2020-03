Zaniolo è rimasto profondamente colpito da una foto pubblicata dal Corriere della Sera che ritrae un bambino che gioca per strada nella Milano deserta a causa del coronavirus, con la sua maglia numero 22 della Roma. Di seguito il suo commento tramite un post su Instagram: «Questa foto mi ha colpito davvero molto! Non so chi sei ma che orgoglio vederti con la mia maglia! So che adesso è difficile e strano giocare a calcio da soli in una città vuota, ma resistiamo ancora un po’ e, quando sarà tutto finito, so che me ne manderai una in cui giochi con altri ragazzi! Ti aspetto a Trigoria».