Intervenuto in conferenza stampa il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, si è espresso sull’andamento epidemiologico da Covid-19:

“Siamo a un Rt di 1.7, con un intervallo di confidenza di 1.5. Un Rt che ha mostrato un rallentamento nella sua crescita ma per ridurre i casi dobbiamo portare l’Rt sotto 1”.





“Sulla base dell’ultimo monitoraggio – continua Busaferro – ci sono 4 regioni che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive”. In precedenza era stato sottolineato che 2 regioni hanno una occupazione dei posti letto sopra il 30%, 2 al 29%. Quanto alla Campania: “Riteniamo validi i dati della Campania, ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso”. I dati mostrano quindi mostrano che ci sono differenze importanti fra le regioni ma tutto il nostro Paese “supera la soglia di rischio”.