Dopo Neymar e Thiago Silva anche Edinson Cavani nelle scorse ore ha lasciato Parigi per volare in Sud America. L’attaccante uruguaiano è arrivato all’aeroporto di Montevideo per poi dirigersi immediatamente a Salto, città dove è nato: «Spero che possiamo trovare rapidamente una soluzione a questo problema. Cercheremo di dare una mano a Salto», ha detto El Matador a Canal 4.