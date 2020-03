Visti gli ultimi dati del Coronavirus in Italia, il Governo potrebbe attuare misure ancora più restrittive nelle prossime ore. Ancora nessuna decisione è presa e fonti governative invitano alla prudenza, ma il premier Giuseppe Conte ha già fatto intuire che una proroga delle misure oltre il 3 aprile è assai probabile, ma ora pare che il presidente del Consiglio intenda soppesare anche eventuali ulteriori strette. Anche e soprattutto, come riporta “Fanpage.it”, sulla spinta del ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche dei ministri Pd convinti – come dice il vicesegretario Andrea Orlando – che sia «ragionevole» un inasprimento e, per il M5s, il capo politico Vito Crimi che invoca «misure drastiche» e lo stop a ogni attività «non assolutamente indispensabile». Secondo il Dem Enzo Amendola vanno difesi «i grandi campioni dell’economia ma anche tutto il tessuto delle piccole e medie imprese». La discussione in queste ore è aperta ma non si esclude un intervento già nel fine settimana. «Il tema è serio – spiega una fonte di Iv – e dovremo valutare soppesando tutte le informazioni, anche quelle che arrivano dal Copasir».