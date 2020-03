Attraverso un comunicato, la Protezione Civile del Comune di Palermo ha comunicato ai cittadini di non buttare per terra guanti, mascherine e fazzoleti di carta. Ecco la nota: “NON BUTTATE PER TERRA GUANTI, MASCHERINE E FAZZOLETTI DI CARTA!! Tutto ciò che può essere entrato in contatto con il virus o con secrezioni personali, deve essere buttato nella FRAZIONE NON RICICLABILE dell’immondizia. Abbandonare guanti, mascherine e fazzoletti usati per strada può contribuire alla diffusione del virus e del contagio”.