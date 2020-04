Sarti lo scorso 11 marzo aveva denunciato il mancato rispetto igienico e di sicurezza al sito web del Mugello ilfilo.net: “Siamo tutti i giorni a contatto con i rifiuti, non abbiamo mascherine, né Amuchina o prodotti disinfettanti, i furgoni non vengono mai igienizzati, tutti prendono tempo – denunciava il lavoratore – Se io mi ammalo, a chi devo dare la responsabilità?”. Sarti denunciava anche che ai lavoratori della cooperativa non erano stati forniti guanti “perché non si può guidare se si indossano”, i vani dei mezzi “non vengono mai puliti”, né tantomeno “siamo dotati di prodotti per l’igiene da poter usare direttamente. Dobbiamo portarci i vestiti da lavoro a casa e cambiarci in uno spogliatoio di dieci metri quadrati con una trentina di dipendenti”. Il maestro di pugilato aveva informato sia Alia che la Cgil locale, ma senza risultati: “È tutto un rimpallare – concludeva Sarti –, nessuno si fa trovare, tutti sono assenti”. Il Lunedì è arrivata la lettera di licenziamento per “giusta causa”. Oltre al “nocumento morale e materiale”, la coop accusa il lavoratore anche di non aver rispettato il regolamento interno che prevede di “non danneggiare con atti o affermazioni scritte o verbali l’immagine della cooperativa”. Il sindacato di base della Toscana però chiede subito il reintegro: “La cooperativa che fa riferimento all’azienda non smentisce i fatti denunciati dal lavoratore, ma solo che con le sue richieste avrebbe creato un danno d’immagine all’azienda. È una cosa incredibile, in un momento come questo in cui i lavoratori andrebbero tutelati ancora di più”. Stessa richiesta arriva dalle forze di opposizione alla giunta regionale, “Toscana a Sinistra” e M5s. Il consigliere regionale Tommaso Fattori parla di fatto “vergognoso” e “paradossale” perché viene punito “un lavoratore che ha chiesto il rispetto di quelle stesse norme che le Asl, i Comuni, la Prefettura e le aziende dovrebbero far rispettare”. “Quando un lavoratore denuncia una falla nella sicurezza della sua azienda dovrebbe essere ascoltato, non certo licenziato – gli fa eco la candidata del M5s in Toscana, Irene Galletti – È un messaggio molto grave da parte di una realtà che svolge un servizio fondamentale per la collettività”.