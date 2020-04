Nei giorni scorsi il sindaco di Messina Cateno De Luca aveva emanato un’ordinanza per controllare gli sbarchi nella città peloritana. Questa però non è stata annullata dal Consiglio dei Ministri, questo ha fatto sì che gli sbarchi continuino, così come confermato in una diretta facebook dal primo cittadino di Messina e come si evince dalla foto in alto. Intanto anche il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci, in vista delle festività Pasquali, ha emanato un’ordinanza urgente per controllare gli sbarchi. Il transito nello stretto, dal 10 al 13 aprile, sarà consentito agli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza, intanto gli sbarchi continuano.