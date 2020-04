Antonio Gristina, presidente e amministratore delegato della società Italo-Belga, che gestisce la maggior parte dei lidi di Mondello, ha parlato della possibilità di andare al mare questa estate: «Appena avremo indicazioni chiare per garantire la sicurezza sanitaria – spiega – noi siamo pronti a ripartire» ha spiegato a “Palermotoday.it”. «Questa stagione sarà completamente diversa – dice – e dobbiamo dimenticarci il mare come l’abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni» – ha aggiunto -. A proposito dell’inizio della stagione balneare infine: «Si sta cercando di programmare l’avvio in ritardo della stagione. E, quando e se arriverà il via libera, ci saranno comunque delle attività preliminari da realizzare nei lidi che hanno i loro tempi. Ad esempio per il momento è sospeso il campionamento delle acque, ma soprattutto sono fermi la manutenzione e l’allestimento degli arenili. Attività che solitamente partono a marzo e che possono richiedere anche due mesi. Noi cercheremo comunque di accelerare questa tempistica, procedendo per step».