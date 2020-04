Oltre trentanovemila a Palermo le domande per il bonus di seicento euro ai lavoratori autonomi accettate e messe in pagamento dall’Inps. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”. l’istituto di previdenza ha reso noti i dati aggiornati a oggi. In Sicilia sono state presentate 357.445 istanze e ne sono state accolte 236.040. Palermo, a fronte di 63.489 domande presentate e 39.135 accolte è la seconda città siciliana. I bonus sono stati previsti dal governo nazionale con il decreto “Cura Italia”.