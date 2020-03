«Lo Stato pensi a chi a causa del Coronavirus è costretto a stare a casa e non ha più il minimo vitale per andare avanti. Serve un Reddito di sopravvivenza: ovvero estendere il Reddito di cittadinanza a coloro i quali erano inseriti in un’economia collaterale, a volte sommersa, ma non per questo necessariamente illegale, e oggi non hanno più i mezzi di sussistenza necessari. A Palermo ce ne sono tanti: dagli istruttori sportivi ai lavoratori a giornata, a quelli occasionali o stagionali. Penso anche alle vedove che non posso più ricevere aiuti economici dai familiari». Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, intervenendo in diretta Facebook su Feel Rouge Tv. Il comune intanto sta cercando di aiutare i più fragili: «Lo stiamo facendo – ha proseguito il sindaco – grazie all’aiuto di 300 volontari che hanno finora assicurato sostegno a 600 famiglie. Sul sito internet del Comune è possibile avanzare domanda per l’assistenza alimentare a domicilio». Poi il commento sul sindaco di Messina De Luca: «Mi schiero a sostegno della sua presa di posizione. Messina è la porta d’ingresso in Sicilia: la nostra regione va difesa. A Palermo dal 9 marzo non approda più nessuna nave e non c’è più nessuno sbarco. All’aeroporto invece, dove normalmente ce’è una media di 25 mila passeggeri al giorno, ieri se ne sono contati solo 250. E si tratta di gente impegnata nella lotta al Coronavirus: medici, forze dell’ordine ecc…».