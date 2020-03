Il Pallone d’Oro 1994, Hristo Stoichkov, ha parlato a “Mondo Deportivo” spiegando come sta affrontando la quarantena: «Come vivo la quarantena in casa? Beh, stare a casa ci consente di rimanere protetti. Ma soprattutto mangio molto aglio, cipolle e bevo acqua calda. Poi faccio lunghi bagni di acqua bollente per proteggermi da questo virus. Sono in casa con mia moglie Mariana e mia suocera che ha 80 anni. Lei è la persona di cui ci preoccupiamo maggiormente perché il coronavirus è pericoloso soprattutto per loro. Mia figlia vive nelle vicinanze e non vedo mio nipote da una settimana, non possiamo rischiare. È una malattia che si trasmette molto facilmente. Anche a Miami si vede come il discorso sia serio, ogni giorno di più. Prima le scuole, poi le spiagge. Le misure sono sempre più rigide. È una malattia molto complicata. Dobbiamo proteggere le persone anziane. Io sono un atleta nato, ho praticato sport per tutta la vita, sono sano ma in questo periodo mi prendo ancora più cura di me stesso per non infettarmi e infettare quelli che amo di più. Non dobbiamo spaventare le persone, ma dobbiamo educarle in modo che sappiano proteggere se stesse e le proprie persone care».