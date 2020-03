Uno al volante ubriaco, l’altra in giro a prostituirsi: coppia denunciata. E’ questo l’esito di un controllo volto a prevenire il diffondersi del contagio epidemiologico in corso. Secondo quanto riporta “Piacenza24.eu”, nei giorni scorsi, nell’ambito dei piani predisposti per il contenimento del covid-19, una pattuglia di finanzieri appartenente al gruppo di Piacenza, in servizio di controllo del territorio nella zona Piacenza sud, ha intercettato una persona che sostava, da sola, in atteggiamento equivoco; dopo pochi minuti si è affiancata un’autovettura condotta da uomo; la persona in sosta è salita a bordo ed i due soggetti si sono allontanati insieme. Dopo un breve inseguimento la vettura è stata fermata dai finanzieri e le dichiarazioni rilasciate dai due soggetti, in merito alla loro presenza in quel luogo, sono state decisamente inaspettate. I controllati, un uomo piacentino ed un transessuale brasiliano, uniti civilmente, stavano facendo rientro alla loro abitazione dopo che quest’ultimo aveva terminato di prostituirsi. L’uomo alla guida ha precisato, inoltre, che il meretricio svolto dal transessuale, di cui era perfettamente consapevole, contribuiva ad aumentare le disponibilità economiche della coppia. A seguito di tali dichiarazioni, è scattata immediatamente la denuncia ex art. 650 c.p. per inottemperanza all’invito a permanere presso la propria abitazione, dato dall’autorità con i dpcm dell’8 e 9 marzo e successive modificazioni e integrazioni. Evidente lo stato di alterazione psicofisica del conducente, rafforzato anche dalla presenza di diverse bottiglie di alcol nell’abitacolo della macchina.