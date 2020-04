Secondo quanto riportato da “TGcom24”, Matilde, bambina di 9 anni e di Terni, per contribuire alla lotta al Coronavirus, ha deciso di donare il salvadanaio in cui custodiva i soldi regalati negli anni dai parenti. “Grazie per quello che fate” ha scritto sul barattolo di latta. “Spero che tanti altri adesso possano fare come me”. “Un gesto che ha fatto spontaneamente – spiega il padre Filippo – dopo che, parlando dell’emergenza in famiglia e con le maestre durante la didattica a distanza, ha percepito che c’è bisogno di un contributo da parte di tutti. E’ stata contenta di privarsi di quei soldi per una buona causa”. Il salvadanaio, tramite il dottor Stefano Donzelli, medico e amico della famiglia, è stato consegnato al commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, Andrea Casciari.