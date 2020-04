Dopo la notizia degli scorsi giorni, sul ripensamento da parte di SKY di aumentare il costo degli abbonamenti, arriva un’altra grande notizia per gli abbonati della pay-tv satellitare.

L’azienda propone, infatti, uno sconto di 15,20 euro al mese fino al 31 maggio ai suoi clienti, sia su digitale terrestre che sul satellite. La promozione, però, potrà essere richiesta solamente dagli abbonati sia al pacchetto Calcio che al pacchetto Sport.

Sky, sconto per gli abbonati: come richiederlo

sky sconto

Per richiedere lo sconto, bisogna andare sulla propria pagina personale sul sito di Sky (“Fai da te”), alla voce “Promozioni”, e richiedere lo sconto, valido fino al 31 maggio. “Lo sconto”, viene precisato, “è valido dall’adesione fino al 31 maggio, ovvero pro-rata mensile“.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia circa l’aumento dell’abbonamento per i clienti SKY. La stessa azienda, anche a causa delle tante lamentele, aveva deciso di cambiare idea e annullare tutta l’operazione. L’aumento degli abbonamenti, almeno per il momento, è stato congelato. Anche in considerazione del difficile momento che sta attraversando il nostro Paese.