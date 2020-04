Bel gesto da parte della Maredolce, onlus di Ficarra e Picone, che ha acquistato 38mila euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, sono stati acquistati 756 buoni spesa di 50 euro ciascuno, i buoni si potranno spendere in tutti gli Hard discount ed Eurospin della città che hanno applicato uno sconto sulla fornitura della spesa.