Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, a Marano i carabinieri della locale compagnia hanno sanzionato un uomo sorpreso a fare footing nonostante i divieti ormai noti. Il “runner” si è giustificato dicendo di doversi mettere in forma in previsione delle abbuffate pasquali.