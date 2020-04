«In cuor mio, pensavo di fare una stagione del genere, poiché la nostra programmazione è iniziata tre anni fa. Già lo scorso anno siamo arrivati secondi dietro al Bari, abbiamo mantenuto quasi tutta la squadra ed addirittura l’abbiamo migliorata. Se non avessi ottenuto questo risultato, per me sarebbe stata una sconfitta. Il calcio non è una scienza esatta, è vero, ma abbiamo fatto tanti sforzi per arrivare fin qui».Sulle possibilità di concludere la stagione: «Ho un enorme stima delle persone che rappresentano oggi la serie D, ma penso che non si possa più andare avanti. Ho letto il protocollo della serie A, è davvero qualcosa che non si può attuare. Per quanto riguarda la Turris, noi non potremmo attenerci a quel protocollo, non abbiamo spazio; dove sono tutti questi medici sociali? Dove sono tutti questi tamponi?». Cosa fare allora? «Sto leggendo tante cose», dichiara il presidente. «Credo che la situazione più grave riguarda l’inizio della prossima stagione. Ci servono le giuste idee per vedere se e come iniziare; in serie D ci sarà una crisi catastrofica. Parlando della Turris, come faccio a cercare sponsor? In altre zone, poi, in cui il turismo è fondamentale la situazione è ancora più grave. Penserei più alla riforma dei campionati, soprattutto in C, in cui si rischia di non avere neanche la metà delle squadra. Ho sentito Ghirelli parlare di evitare le fideiussioni, credo si tratti di una scelta sensata». Sul futuro della Turris: «Non so come si chiuderà il campionato. Abbiamo già pagato il mese di Marzo, prima che si fermasse il campionato pagavo in anticipo gli stipendi. Cerco di rispettare le regole come ho sempre fatto, i danni sono incalcolabili per le aziende, figuriamoci per i settori sportivi. Il calcio ora passa in secondo piano, ci sono stati tanti danni a livello umano ed economico. Già molto è compromesso, speriamo che la ripresa possa dare una ventata di positività: il calcio ha l’obiettivo di accomunare e far divertire la gente, ma oggi siamo lontani da ciò». Queste le parole del presidente della Turris, Antonio Colantonio, rilasciate ai microfoni di “Notiziariodelcalcio.com” in merito alla ripresa del campionato in Serie D.