Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, la Fials Sicilia chiede che sia immediatamente avviata la trattativa regionale per l’assegnazione della somma di 20.457.765, assegnata alla Sicilia – quale quota di riparto dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 1, della legge in oggetto – in favore del personale sanitario. La nota porta la firma di Sandro Idonea e Agata Consoli.

“La tempestiva intesa, da concordare sul tavolo regionale – dicono Idonea e Consoli – potrà assicurare al personale del servizio sanitario il giusto riconoscimento economico per l’enorme sacrifico che sta affrontando nell’attuale momento di emergenza”. La Fials ritiene, sulla scorta di quanto già avvenuto in altre Regioni, “che le somme assegnate dal governo dovranno essere attribuite, a titolo di compenso distinto per fasce di rischio, per ogni turno di effettivo servizio, con un range da 25 a 50 euro giornalieri”.