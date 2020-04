Secondo quanto evidenziato da “Tele Occidente”, approfittando del lockdown nazionale e, quindi di poter godere della strada statale 113, completamente libera da auto e persone, ieri ha tirato fuori il suo go-kart e si è messo ad improvvisare pericolosi giri sull’asfalto, come se stesse correndo in una pista. La bravata è pero’ costata una denuncia ed una salata multa ad un fabbro, G.F. , 40 anni, di Carini. Ad incastrarlo, dei video finiti sui social network ed acquisiti dai carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini. I militari, stamani, hanno proceduto a notificargli il deferimento all’autorità giudiziaria per violazione delle norme inerenti le restrizioni imposte dal governo nazionale contro la diffusione del covid-19. Il go- kart è stato sottoposto a sequestro. Inoltre gli è stata comminata una contravvenzione di circa 3 mila euro per il veicolo privo di targa, di copertura assicurativa e di omologazione per la circolazione stradale.