E’ in arrivo almeno una nuova emissione del Btp Italia e il lancio di un nuovo strumento dedicato ai risparmiatori privati che potrà essere proposto in più occasioni durante il 2020. Lo comunica il Mef nelle nuove linee guida sul debito pubblico. Di seguito la nota riportata da “Adnkronos.com” : “Sul fronte delle emissioni destinate al mercato retail, pensate per contribuire al finanziamento delle spese per l’emergenza e per il rilancio dell’economia nazionale, si conferma, come già indicato nella prima versione delle linee guida 2020, almeno una nuova emissione del Btp Italia nelle caratteristiche già note al mercato nonché il lancio di un nuovo strumento dedicato ai risparmiatori privati che potrà essere proposto in più occasioni durante il 2020” Restano confermati il calendario delle aste già reso noto a inizio anno e i programmi di emissione annunciati prima della pandemia relativi, ad esempio, all’emissione di green bond e al ritorno sul mercato del dollaro. Prioritario sarà l’avvio delle nuove modalità di emissione e gestione del debito secondo le linee guida. Al fine di consentire un coinvolgimento più ampio degli investitori retail il Tesoro offrirà al mercato strumenti pensati per questo specifico segmento. Tali emissioni, si legge nelle linee guida del Mef, saranno incentrate su due tipologie di prodotto: il Btp Italia e un nuovo strumento di tipo nominale, particolarmente semplice e privo di meccanismi di indicizzazione, specificatamente dedicato agli investitori retail, che potrà essere proposto in più occasioni durante l’anno. Il Tesoro incrementerà le quantità offerte in asta. “Le aste, che continueranno a seguire il consueto calendario e periodicità, vedranno un aumento delle quantità offerte sui vari strumenti e scadenze. “Il Tesoro tenderà a distribuire le emissioni aggiuntive sui vari strumenti e scadenze a disposizione, in maniera diluita nel tempo, tenendo conto di volta in volta dell’evoluzione delle condizioni di mercato. La calibrazione dei volumi offerti al mercato continuerà ad essere tale da dare maggiore peso ai settori con migliore liquidità sul secondario e maggiore profondità di domanda. Il Tesoro, si sottolinea intende gestire le necessità di finanziamento aggiuntivo per il 2020 in maniera tale da bilanciare nella maniera più efficiente possibile la necessità di consolidamento degli obiettivi da sempre perseguiti nella gestione del debito con l’evoluzione e l’andamento dei mercati finanziari. In questa prospettiva, il Tesoro cercherà di far sì che il maggiore volume delle emissioni non alteri significativamente i risultati raggiunti in termini di struttura e composizione del debito, al fine di continuare a limitare l’esposizione dello stesso ai principali rischi, in particolare quello di tasso di interesse e di rifinanziamento”.