E’ morto a Londra, molto probabilmente stroncato dal coronavirus. Luca Di Nicola, 20 anni, è deceduto nella giornata di ieri in un ospedale di Londra. Stando a quanto riferito da “Il Messaggero”, il giovane si era trasferito in Inghilterra da qualche mese e lavorava come aiuto cuoco in un ristorante. Secondo le prime informazioni, il giovane era bloccato da qualche giorno era a letto con l’influenza, ma nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero aggravate fino al sopraggiungere di una crisi respiratoria che non gli ha dato scampo. Si attendono ora i risultati del tampone per scoprire se fosse stato contagiato dal Coronavirus.