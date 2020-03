Intervenuto ai microfoni di “Tuttoseried.com”, Aurelio Barilaro, terzino destro del Castrovillari, si è espresso così in merito all’emergenza Coronavirus in Italia: «Passo le giornate in casa, com’è giusto che sia in questo momento di emergenza nazionale: sto con la mia famiglia, guardo serie tv e film. La Playstation? No! Purtroppo, l’ho lasciata a Castrovillari pensando che saremmo ritornati il 10 marzo, poi sappiamo tutti com’è andata. Mi sto allenando grazie al mister Marra che giornalmente mi manda dei programmi da svolgere, sperando di tornare il più presto possibile a fare quello che sappiamo fare meglio, cioè giocare a calcio. Scenari futuri in Serie D? Ci sono gli organi competenti, come la Lega, a decidere cosa fare e non fare, io spero soltanto che prima sconfiggeremo questo virus meglio sarà per tutti: c’è in ballo la salute di tutti noi italiani. Comunque, per carattere sono fiducioso. Una volta terminata quest’emergenza sarà ancora più bello abbracciare e gioire con i miei compagni per un gol segnato, rivedere la mia ragazza che non vedo da un po’ di tempo ed uscire con i miei amici».