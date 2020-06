Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore si sono registrati +26 nuovi morti legati al Coronavirus (ieri l’incremento delle vittime era di +44, i due giorni precedenti di +55 e +56). L’aumento dei decessi è dunque in calo rispetto all’andamento dei giorni scorsi. Complessivamente le vittime legate al Covid-19 dall’inizio del monitoraggio della pandemia sono arrivate a quota 34.371 (ieri il dato era arrivato a quota 34.345).

Prosegue ma frena il calo graduale del numero dei malati di Covid. Nelle ultime 24 ore, il decremento degli attualmente positivi è pari a -365 (ieri il dato era di –1.211). Al momento sono dunque 25.909 le persone positive al tampone per l’accertamento dell’infezione (ieri il totale segnava 26.274). Complessivamente, dall’inizio del monitoraggio, si sono registrati 237.290 casi totali di Covid-19 (ieri il dato era pari a 236.989).

Quanto all’incremento dei nuovi positivi, nelle ultime 24 ore si aggiungono +303 contagi (numero in calo ma per lo più in linea rispetto a ieri quando lo stesso dato era pari a +338, e al giorno prima quando i nuovi positivi erano +346). I nuovi contagi relativi alla Lombardia – la regione più duramente colpita dalla pandemia – sono +259 (ieri erano +244 rispetto al giorno precedente) vale a dire più dell’80%.

Fondamentale è, come sempre, considerare il dato dei nuovi contagi in relazione al numero dei tamponi giornalieri effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 28.107 test (ieri lo stesso dato ammontava a +56.527). Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.648.825 (fino a ieri i test effettuati erano 4.620.718), numero che comunque non coincide con il totale dei casi testati (poiché per ogni soggetto servono due o più test) che a questo punto ha raggiunto quota: 2.864.084.

In calo rispetto a ieri è il dato relativo alle nuove guarigioni. Sono +640 i nuovi pazienti guariti dal Covid in un giorno (ieri il dato era pari a 1.505 guariti). Dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia nella prima settimana di marzo, il totale delle persone guarite è arrivato a quota 177.010. In lieve discesa la curva dei pazienti ricoverati: al momento in ospedale ci sono 3.489 pazienti con sintomi (ieri erano 3.594). Di questi, i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva sono scesi fino a quota 207 (ieri erano 209). Infine, in isolamento domiciliare ci sono ancora 22.213 persone su tutto il territorio nazionale (ieri il dato era pari a 22.471).

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

15.976 in Lombardia

2.604 in Piemonte

1.500 in Emilia Romagna

1.292 nel Lazio

805 in Sicilia

755 in Veneto

617 nelle Marche

486 in Abruzzo

489 in Toscana

418 in Puglia

319 in Campania

243 in Liguria

103 in Friuli Venezia Giulia

95 a Bolzano

74 in Molise

66 a Trento

44 in Calabria

33 in Sardegna

20 in Umbria

11 in Basilicata

7 in Valle d’Aosta