«Il comparto turistico è in grande difficoltà ma dovrebbe invece rilanciare un’economia già in crisi prima del Covid. Noi non possiamo lavorare. Abbiamo fatto degli investimenti limitati dall’orario 20-1 come anche le assunzioni. Subiamo delle ordinanze con le quali ci viene negata la possibilità di fare asporto imponendo l’uso dei tavoli solo per l’asporto ma dimenticando che i tavoli a disposizione si sono ridotti di un terzo. Non capiamo quindi da dove dovremmo ricavare il nostro incasso. Alla chiusura dei pub all’1.30, infatti – sottolinea Zambito – le cosiddette zone franche vengono letteralmente invase. È chiaro che i controlli non sono adeguati». Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, queste le parole di Alfonso Zambito, titolare del Berlin e presidente di Fiepet Confesercenti Palermo. Qui per il video (CLICCA QUI).