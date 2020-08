In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 13.561. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 6 persone, per un totale di 35.215 deceduti. Sono invece 202.461 i dimessi/guariti, con un incremento di 213 rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 49, tre in più di ieri. 251.232 sono le persone che hanno contratto il virus, con un incremento di 412 rispetto alla giornata di ieri. Di seguito il bollettino con i dati aggiornati regione per regione.