Incredibile quanto successo in Turchia dove a un evento benefico organizzato dal Besiktas, squadra che non è in ottime condizioni economiche, hanno partecipato in massa i tifosi. Secondo quanto riporta “TMW” i tifosi del club turco con le loro donazioni hanno fatto raccogliere alla società circa 83 milioni di lire turche, all’incirca 10 milioni di euro che serviranno per acquistare la prima punta.

Il nome in pole position per guidare l’attacco dei bianconeri è quello di Mario Balotelli, che si vuole rilanciare dopo una brutta stagione con la maglia del Brescia.