Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi 11 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus. Era dallo scorso 31 marzo che non si registrava un numero di casi così alto

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 299.393, su 231.949 persone: di queste sono risultate positive 3.574 (+89). Molti dei positivi sono immigrati sbarcati sulle coste siciliane, solo oggi all’hotspot di pozzallo ne sono stati individuati 64. Attualmente sono ancora contagiate 538, 2.752 (+1) sono guarite e 284 decedute (0). Degli attuali 538 positivi, 44 (-1) pazienti sono ricoverati – di cui 6 (0) in terapia intensiva – mentre 488 (+89) sono in isolamento domiciliare.