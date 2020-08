Sta per nascere il Palermo di Boscaglia. La dirigenza rosanero e il tecnico gelese si sono incontrati oggi alle 13.40 circa e per più di due ore hanno discusso per arrivare ad un accordo.

Accordo che, da quanto dichiarato da Sagramola, sembra esserci e già nella giornata di domani potrebbero esserci delle novità. Tra le parti c’è già intesa per la durata del contratto e per l’ingaggio. Per l’ufficialità con il club rosanero manca solo la rescissione con la Virtus Entella, che dovrebbe arrivare a breve.

Durante l’incontro si è parlato anche del ritiro precampionato che, sempre secondo quanto dichiarato da Sagramola, dovrebbe cominciare il 24 agosto con il campionato che partirà il 27 settembre.

Dopo la firma sarà il momento di pensare al calciomercato e costruire una squadra all’altezza delle aspettative, cioè la lotta per la vittoria finale del campionato.