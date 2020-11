Arriva il consueto bollettino del ministero della Salute che fotografa l’andamento del Coronavirus in Italia.

I dati Covid di ieri hanno certificato l’ennesimo rialzo dei contagi, ben 34.505 nelle 24 ore in esame. Cresciuti anche i morti (445) e le terapie intensive (+99), a fronte di un record di tamponi con una percentuale di positivi su test effettuati comunque in aumento rispetto al giorno precedente. I primi numeri che giungono dalle regioni, intanto, mostrano un incremento dei nuovi casi in Veneto, mentre restano stabili quelli delle Marche.