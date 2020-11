Arrivano i dati aggiornati sulla Lombardia.

Oggi i nuovi casi sono stati 8.822, circa un quarto dei 34.505 registrati a livello nazionale. Mentre si è assistito a un picco di decessi, 139 in un solo giorno: mai così tanti dall’inizio della seconda ondata, mentre dall’inizio dell’emergenza le vittime in Lombardia sono state complessivamente 17.987.





Dopo un paio di giorni di tregua la curva del contagio è tornata a crescere anche in termini percentuali, con il rapporto positivi/tamponi schizzato al 21,2% (contro il 17,7% di due giorni fa). L’altro indicatore della sofferenza degli ospedali lombardi è la crescita delle terapie intensive: ieri si sono registrat 15 ricoveri per un totale di 522 posti letto occupati, mentre negli altri reparti si è arrivati a 300 nuovi ricoverati in 24 ore (in totale 5.318).