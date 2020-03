Serve una grande alleanza internazionale contro il virus per mettere a punto il vaccino. A dichiararlo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo la videoconferenza con i colleghi del G7 sull’emergenza Covid-19. “Noi siamo disponibili a condividere la nostra conoscenza – assicura il titolare della Farnesina, – ma devono farlo tutti: la corsa al vaccino non può essere individuale. Questa è una guerra dove tutti combattiamo contro lo stesso nemico”. Quindi fa sapere: “Il sostegno della Cina? La mia è Realpolitik”.