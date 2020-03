Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto una lettera aperta alle regioni del nord Italia, quelle maggiormente colpite dalla pandemia di coronavirus. Il capo del governo – ammettendo che non è ancora possibile stabilire quando finirà l’emergenza – ha chieso un ulteriore sforzo a tutti “affinché alla fine l’Italia possa tornare più forte di prima”.

Scrive Conte nella sua missiva: “Voglio essere onesto, come lo sono sempre stato dal primo giorno di questa emergenza: è ancora presto per dire quando ne usciremo. Le misure sin qui adottate su indicazione del comitato tecnico scientifico, l’ho già detto, richiedono tempo prima che possano dispiegare i loro effetti. Quello che ora dobbiamo fare tutti, nessuno escluso, è continuare a rispettare le regole, con pazienza, responsabilità e fiducia. È un gesto di altruismo anche per i propri cari, per le persone più fragili e vulnerabili. Mai come adesso chi rimane a casa ha la possibilità di contribuire concretamente alla realizzazione del bene comune”.