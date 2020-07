Circa settanta migranti, avvistati nella tarda serata di venerdì nello Jonio al largo di Caulonia a bordo di un’imbarcazione, sono sbarcati a Roccella Jonica. Secondo quanto riporta “Tgcom24”, tra i migranti, tutti pachistani, sottoposti al tampone per il coronavirus, sono emersi 28 casi positivi. All’arrivo i migranti, apparsi tutti in buone condizioni di salute, sono stati fatti scendere sulla banchina e poi portati nel palazzetto dello sport per gli esami.