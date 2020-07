Scandalo in casa Inter. Marcelo Brozovic, nella notte tra venerdì e sabato, a bordo della sua Rolls Royce Cullinan (motore da 600 cavalli e prezzo oltre i 350 mila euro), è stato fermato da una pattuglia di carabinieri dopo essere passato con il semaforo rosso in Piazza Cantore, non lontano dalla zona Navigli, a Milano. Secondo quanto riporta “Sportmediaset.it”, il croato è stato sottoposto all’alcoltest, risultato leggermente oltre i limiti consentiti: parente ritirata. Brozovic è stato multato anche per la targa tedesca dell’auto, che risulta intestata a una società con sede a Monaco di Baviera, nonostante sia residente in Italia da più di 60 giorni.