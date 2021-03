Domenica notte, a Bonnanaro (Sassari), i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Bonorva hanno sorpreso 20 ragazzi in un garage in centro, intenti a festeggiare un compleanno.

Attratti da musica e schiamazzi, i militari, come riporta “FanPage.it”, hanno effettuato un controllo per capire cosa stesse accadendo, scoprendo una festa organizzata in violazione a tutte le normative anti contagio e sanzionando tutti i partecipanti.





La stessa notte a Bonorva (Sassari) i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato altri 4 giovani, controllati mentre transitavano a bordo di un’auto in orario non consentito dalle attuali norme anti covid-19.