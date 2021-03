Oltre al caso della Sardegna, un’altra festa abusiva è stata interrotta dai carabinieri nella serata di sabato in via Mirafiori a Beinasco (Torino).

I militari hanno sorpreso 15 giovani, di età comprese tra 15 e 25 anni, nel garage di un palazzo, tutti senza mascherine, intenti ad ascoltare musica e a bere alcolici.





Uno di loro, come riporta “FanPage.it”, era il figlio del proprietario. Scattata per tutti una multa di 400 euro per violazione delle normative di contenimento del coronavirus. I carabinieri erano intervenuti in quanto i residenti avevano segnalato rumori e schiamazzi.