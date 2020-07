A seguito di un forte aumento di contagi da coronavirus, in Inghilterra sono scattate nuove misure restrittive per 4 milioni di persone. Tra le altre cose, come riporta “Bbc”, alle persone di gruppi familiari diversi è proibito incontrarsi al chiuso nella Greater Manchester e in parti del Lancashire orientale e del West Yorkshire. Un nucleo familiare potrà andare al pub, ma senza mescolarsi con altre persone. Ministro della Salute Hancock: “Nuovi contagi per inosservanza distanziamento. La nuova diffusione del Covid è in gran parte dovuta alle riunioni delle famiglie e al mancato rispetto delle distanze sociali”.